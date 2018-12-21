РИАМО – 21 дек. В одном из детских садов подмосковного Клина в преддверии Нового года прошел праздник «Елка дорожной безопасности», инспекторы совместно с воспитателями в творческо-игровой форме напомнили дошкольникам о безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Ребята подготовились к мероприятию заранее, вместе с родителями дома они сделали тематические елочные игрушки в виде новогоднего светофора, дорожных знаков и даже патрульного автомобиля ДПС с элементами световозвращателей. Затем необычные игрушки разместили на новогодней елке, вокруг которой проходило все праздничное действие», – говорится в сообщении.

Дети показывали тематические театральные сценки, а педагоги и автоинспекторы предлагали детям принять участие в подвижных конкурсах и играх.

«Почетным гостем на празднике стал начальник Госавтоинспекции городского округа Клин. Он рассказал ребятам о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период и поздравил дошкольников с наступающими праздниками, пожелав им и их родителям безопасного Нового года», – отмечается в материале.

В завершение мероприятия организаторы вручили ребятам тематические подарки и световозвращающие элементы.