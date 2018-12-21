РИАМО – 21 дек. Госжилинспекция Московской области провела оперативную проверку фактов, изложенных в материале «Восточного регионального телеканала» из Электростали, и выдала управляющей организации «Электросталь Жилсервис» предписание починить кровлю дома №28А по улице Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома более 5 лет пытаются добиться ремонта протекающей кровли, они неоднократно обращались к средствам массовой информации (СМИ). Жилищные инспекторы после проверки выявили следы протечек на стенах и потолке подъезда.

«Управляющей компании «Электросталь Жилсервис» предписано выполнить ревизию кровли и при необходимости ее отремонтировать. Также необходимо провести косметический ремонт в местах протечек. Отчитаться об исполнении предписания УК обязана до 18 марта 2019 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, на заместителя директора ООО «Электросталь Жилсервис» составлен протокол о несоблюдении требований энергетической эффективности. Рассмотрение административного дела состоится в ближайшее время. Нарушителю грозит персональный штраф до 10 тысяч рублей.

«Публикации СМИ о серьезных нарушениях жилищного законодательства, наряду с обращениями граждан в Госжилинспекцию, являются основанием для внеплановых проверок. Мы стараемся отслеживать материалы не только федеральных и региональных СМИ, но и журналистов, которые работают в муниципальных образованиях. Будем воздействовать на нерадивых коммунальщиков всеми данными нам законом способами», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.