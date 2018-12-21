РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. В подмосковном Красногорске подвели итоги конкурса профмастерства среди воспитателей детских садов горокруга, победителем стала Анастасия Шабля из детсада №15, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В четверг, 20 декабря, в школе №11 Красногорска завершился муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья – 2019» в номинации «Воспитатель года». В финале соревновались пять участников.

«Почетное звание лауреата и первое место завоевала Анастасия Шабля – молодая креативная воспитательница детского сада №15. Именно она представит городской округ Красногорск на областном этапе конкурса «Воспитатель года – 2019», – говорится в сообщении.

Педагоги представили творческую самопрезентацию, краткий рассказ о своих профессиональных качествах и красочное поздравление с Новым годом. В состав жюри вошли сотрудники управления образования и представители администрации округа.

«Основная цель конкурса – повышение педагогического мастерства, развитие творческой инициативы, выявление талантливых педагогов. Все участники показали бесконечно красивые выступления. Они все достойны победы, потому что выбрали важную и благородную профессию – воспитывать детей и открывать им свои сердца», – сказала начальник управления образования горокруга Красногорск Наталья Тимошина.