РИАМО - 21 дек. В Подмосковье модернизировали электронную систему записи в кружки и секции, дополнив ее новой функцией «Лист ожидания», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Нововведение позволяет заявителям получать место в очереди даже при полной загрузке группы. Таким образом, как только место освобождается, заявитель в порядке очереди из листа автоматически зачисляется в организацию», – сказала Забралова.

Она уточнила, что это стало возможно благодаря интеграции системы с региональным порталом государственных и муниципальных услуг.

«Заявление не только можно подать в электронном виде, что очень удобно, но и отследить его статус, получая уведомления с деперсонализированной очередью. Подмосковные жители активно пользуются электронной системой записи. Только с начала года через нее прошло более 536 тысяч заявлений, 85% из которых были поданы в электронном виде через портал госуслуг», – подчеркнула Забралова.

Она также добавила, что электронная система записи в кружки и секции была введена в конце 2017 года.

В настоящее время система охватывает 553 организации дополнительного образования и спортивной подготовки, в которых функционирует свыше 8 тысяч кружков и секций.