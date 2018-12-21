РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В подмосковных Люберцах полицейские изъяли у местной жительницы более 100 граммов героина, ей грозит до 20 лет тюрьмы, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий была задержана 39-летняя местная жительница. У задержанной в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. В результате химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 105,8 граммов», – отмечается в сообщении.

Сотрудниками полиции также установлено, что женщина через тайники-закладки осуществила сбыт двух свертков с наркотическим средством – героином, общей массой около 3 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.