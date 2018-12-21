РИАМО - 21 дек. В подмосковном Егорьевске управляющие компании ООО «ЖилСтройСервис» и ООО «ЖилКомСервис» восстановили свет и покрасили стены в подъездах двух домов по предписаниям Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Подъезды в домах №№24 во втором микрорайоне и 37 в поселке Новый отремонтировали после внеплановых выездных проверок, проведенных по обращениям жителей.

«Управляющими компаниями не исполняются возложенные на них законом обязанности в части надлежащего содержания общего имущества, а также обеспечения благоприятных и безопасных условий для проживания граждан», – говорилось в жалобе жителей вышеуказанных домов.

В ходе проверок государственные жилищные инспекторы убедились в правоте жителей. В обоих домах выявили нарушение штукатурно-окрасочного слоя, сухие следы протечек с кровли. Кроме того, в доме №37 в поселке Новый отсутствовали плафоны на осветительных приборах, напольное покрытие в подъезде было повреждено.

По итогам проведенных проверок ООО «ЖилСтройСервис» и ООО «ЖилКомСервис» выдали предписания на устранение всех выявленных нарушений. В установленный срок контрольная проверка исполнения предписания показала, что ремонт подъездов в обоих многоквартирных жилых домах выполнили в полном объеме.

«Управляющая компания в каждом доме, где она работает, обязана соблюдать нормы жилищного законодательства. А они требуют проводить ремонт подъездов не реже раза в пять лет и оперативно устранять мелкие нарушения. Пренебрежение текущими работами приближает необходимость капитального ремонта и ведет к износу всех конструкций дома», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Как оплатить услуги ЖКХ в Подмосковье дистанционно>>