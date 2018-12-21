РИАМО – 21 дек. Тело 15-летнего мальчика обнаружили на берегу реки Сетуни в Западном округе столицы, причины его смерти устанавливает следствие, сообщает ТАСС.
«Тело 15-летнего подростка было найдено 20 декабря на берегу реки Сетуни на западе Москвы. По предварительной версии, он покончил с собой», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РФ (доведение до самоубийства). Все обстоятельства смерти подростка выясняются.
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