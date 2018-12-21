РИАМО - 21 дек. Одна из конкурсных площадок реновации жилищного фонда Москвы в районе Царицыно сменила архитектурное бюро, теперь работы с площадкой продолжит бюро ТПО «Резерв» под руководством Владимира Плоткина, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее планировалось, что над этим проектом будет работать АБ «Сергей Скуратов Architects».

«После того, как мы приступили к доработке проектов планировок для пяти конкурсных площадок, стало очевидно, что замечательный проект Сергея Скуратова при адаптации теряет слишком много своих уникальных качеств, за которые голосовали жители. Мы, в свою очередь, также всегда придерживались позиции, что реализация будет четко в соответствии с предложениями архитекторов. Поэтому было принято компромиссное решение, обоюдно всеми согласованное, что рациональнее взять в работу концепцию второго претендента», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что это нормальная конкурсная практика, когда при реализации проекта возникают обстоятельства, не позволяющие завершить проект в полном соответствии с изначальной концепцией. В подобных случаях вместо победившей концепции выбирается следующий по рейтингу проект.

«Это подтверждает эффективность механизмов конкурсной практики. В данном случае мы решили взять в работу проект ТПО «Резерв» под руководством Владимира Плоткина, занявший второе место», – дополнил Кузнецов.

Конкурс по пилотным площадкам масштабного проекта реновации в российской столице стартовал в апреле 2017 года, к участию в нем было подано более 130 заявок от 291 компании. В финал отобрали 20 участников, по каждой из пяти площадок работали одновременно несколько команд, из которых было выбрано по одному победителю.

Так, победителями стали: проспект Вернадского – Bofill Arquitectura, S.L., ООО «Мастер’c план», Головинский район – «Архитектурное бюро Асадова», Хорошево-Мневники – Nikken Sekkei, UNK Project, Кузьминки – SPEECH и Царицыно – АБ «Сергей Скуратов Architects. Последнее бюро решено заменить.