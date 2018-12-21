РИАМО - 21 дек. Около 60–70% жителей Подмосковья используют возможность проведения газа в свои дома после сдачи в эксплуатацию газопровода, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

«Есть инерция между фактом строительства и фактом самого подключения. Раньше статистика была совсем тяжелая, сейчас мы четко исполняем график, график известен наперед. В первый год процент подключения составлял 40%, потом еще 20–30% . Но всегда есть потенциал, который не востребован. <…> То есть всего около 60–70% подключаются к газу в течение 2–3 лет», – сказал Голубков.

Как отмечается в материале к пресс-конференции, стоимость подключения жилых домов составляет 62,2 тысячи рублей, она включает строительство газопровода от источника до границ земельного участка.

«Все ставки подключения устанавливаются регулятором. Либо комитет по ценам и тарифам Московской области, либо РЭК Москвы. Конечно, хорошо, когда газопровод проходит по улице. Но бывает, что в километре проходит труба высокого давления. Это требует целого комплекса мероприятий, чтобы сделать доступным подключение», – уточнил Голубков.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.