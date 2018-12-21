РИАМО - 21 дек. В подмосковном Зарайске МУП «ЕСКХ Зарайского района» восстановила теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения и отопления в двух жилых домах по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проведения плановой проверки деятельности МУП «ЕСКХ Зарайского района» по управлению вверенными ей жилыми домами инспекторы зафиксировали в домах №№10 и 11 по улице поселок ЗСМ нарушение целостности теплоизоляции на инженерных коммуникациях горячего водоснабжения и отопления, которые противоречат правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. Управляющей компании предписали устранить все выявленные нарушения.

«После проведения повторных проверок исполнения предписаний установлено, что теплоизоляция на трубопроводах в подвалах была восстановлена в полном объеме. Теперь инженерное оборудование в подвальных помещениях соответствует нормам жилищного законодательства», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По решению суда МУП «ЕСКХ Зарайского района» оштрафовали на 125 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.