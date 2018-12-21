РИАМО - 21 дек. В Хорошевском районе Москвы выставили на торги здание бывшего ресторана с дубом внутри и собственной террасой, участок расположен вблизи станции метро «Хорошевская», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«В Хорошевском районе на аукцион выставлено нежилое здание площадью 377 квадратных метров и два прилегающих земельных участка общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здание обеспечено всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, центральным отоплением и водопроводом, канализацией», – отмечается в сообщении.

Начальная стоимость объекта – 147,4 миллиона рублей.

Ранее на этих площадях располагался объект общественного питания с террасой. Внутри одного из залов строения установлен искусственный дуб.

Заявки для участия в торгах принимаются до 30 января. Аукцион пройдет 7 февраля 2019 года.

Ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа объектов». Организатор торгов – столичный департамент по конкурентной политике.

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