РИАМО - 21 дек. В доме правительства Московской области вручили ключи от квартир дольщикам двух домов-долгостроев, которые расположены в Орехово-Зуеве и Подольске, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Участие в торжественном вручении ключей дольщикам приняли депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов и Валентина Кабанова.

«У нас сегодня два объекта – один в Подольске, другой в Орехово-Зуеве. В Подольске объект в сравнении с Орехово-Зуево я бы назвала посложнее хотя бы потому, что там люди ждут ключи с 2010 года. У нас изначально там был инвестор, которого привлекли, но он, к сожалению, не справился со своими обязательствами, и в 2018 году мы туда привлекли дополнительного инвестора, который уже помог завершить строительство этого объекта», – сказала журналистам заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Юлия Баринова.

Она добавила, что в Орехово-Зуеве дольщики ждали ключи от квартир с 2016 года. В текущем году дом уже находился в высокой степени готовности, но имелись проблемы с документацией.

«Приятно, что именно в канун Нового года сегодня организовали вручение ключей, потому что ждут и взрослые, и дети», – отметила Кабанова.

В канун Нового года она пожелала всем исполнения желаний и счастья.

«Слезы радости, конечно, переполняют. Дом сдан и введен сегодня в эксплуатацию. Хотелось бы поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. При помощи его команды ситуация разрешилась, нашлись пути выхода из сложной ситуации», – добавила представительница инициативной группы ЖК «Эстет» в Подольске Елена Семенцова.

Ранее министерство жилищной политики региона выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 1 корпуса 9-этажного жилого дома, расположенного на пересечении улицы Бондаренко и проспекта Бондаренко в Орехово-Зуеве.

Застройщик ЗАО «ФинТрастОйл» начал строительство в 2015 году и должен был завершить работы в IV квартале 2016 года. Однако в связи с недостаточным финансированием не исполнил обязательства в установленный срок. Правительством Московской области объект был взят на особый контроль. В итоге, 11 декабря дом был введен в эксплуатацию. Общее количество граждан, чьи права будут обеспечены в этом доме, составляет 148 человек.

Также ранее министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 15-этажного, 8-секционного жилого дома на 712 квартир, расположенного по адресу: Подольск, улица Серпуховская, дом 7, ЖК «Эстет».

Строительство дома началось в 2007 году, работы вел ООО «ПКП Лидер». Первоначальный планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию был назначен на 1 июня 2010 года, однако решением Арбитражного суда ООО «ПКП Лидер» в 2009 году был признан банкротом. ООО «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» стал правопреемником «ПКП Лидер» в рамках процедуры банкротства. В связи с непростой экономической ситуацией на рынке и с финансовыми трудностями компании, темпы строительства были снижены.

Правительство Московской области взяло объект на особый контроль и было принято решение о привлечении застройщика ООО «Гранель» для завершения работ по возведению дома.