РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу вручил бывшему спасателю инвалиду-колясочнику Владимиру Романову электрический ступенькоход импортного производства, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Романов проживает в доме №14 корпус 1 по улице Толстого.

«Бывают в жизни разные ситуации, но надо как-то дальше жить и бороться. Я вижу, что вы не сдаетесь», – сказал Ружицкий.

Он пожелал Романову здоровья, обещал помощь и поддержку по необходимости.

«Это индивидуальный случай. Невозможно было адаптировать подъезд Владимира, поэтому приняли решение купить такой аппарат, частично помощь оказала управляющая компания АО «ЛГЖТ», – отметил глава.

По его словам, в 2018 году адаптировано 150 подъездов, из них 76 – для опорников, 16 – для слабовидящих, 58 – для колясочников. В 2019 году запланирована адаптация 100 подъездов», – уточнил Ружицкий.

«Больше 11 лет работал спасателем, водолазом. Травму получил бытовую. Купил гараж, красил его, упал, перелом позвоночника. Хорошо, скорая сразу приехала. Стараюсь не сидеть дома, ребенка на тренировки вожу. Семейные дела не дают скучать», – пояснил Романов.

По его словам, ступенькоход немецкого производства поможет ему подниматься на четвертый этаж и спускаться.

«Работает аппарат от аккумулятора. В нашем доме нет лифта, да и пандус не поможет. Мы брали у знакомых, пробовал подниматься на таком ступенькоходе, все получается, аккумулятора надолго хватает. Спасибо огромное, что купили мне такой», – поблагодарил Романов.