РИАМО - 21 дек. В Мытищах управляющая компания «ПИК-Комфорт» провела корректировку платы за отопление жителям двух домов по улицам Борисовка и Рождественская и вернула им более 1,8 миллиона рублей переплаты, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской Области.

При проверке обращений жителей домов №20А по улице Борисовка и №2 по Рождественской улице инспекторы выявили, что «ПИК-Комфорт» не провела положенную ежегодную корректировку платы за предоставление данной коммунальной услуги по итогам 2017 года. УК выдали предписания о проведении перерасчетов в течение двух месяцев.

«Выставление ежемесячной платы за отопление равными долями по итогам прошедшего года и ежегодная корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета – именно такой порядок начисления платежей предусматривают правила предоставления коммунальных услуг», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По истечении установленного срока управляющая компания предоставила документы с точными суммами корректировки. В доме №20А по улице Борисовка она составила 1,292 миллиона рублей. Жителям дома №2 по Рождественской улице вернули 550 тысяч рублей.