РИАМО - 21 дек. В жилых домах Подмосковья с начала года отремонтировали и заменили свыше 1 тысячи лифтов, регион одним из первых в стране перешел на приемку оборудования по новому федеральному регламенту, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года в рамках региональной программы капитального ремонта МКД выполнена замена и ремонт 1300 единиц лифтового оборудования», – сказал Пестов.

В первую очередь в программу капремонта включается лифтовое оборудование, эксплуатируемое свыше 25 лет. Также особое внимание уделяется замене лифтов в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны и люди с ограниченными возможностями.

«Московская область – один из первых регионов России, который перешел на приемку лифтов по новому федеральному регламенту», – уточнил Пестов.

Он добавил, что теперь в приемке и вводе нового лифтового оборудования в эксплуатацию обязательно участвуют представители Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования, качество проведенных ремонтных работ. Это позволяет повысить безопасность при дальнейшей эксплуатации лифтов.

«В рамках реализации программы капитального ремонта МКД с 2014 года в Московской области уже выполнена замена и ремонт свыше 7800 единиц лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах», – напомнил вице-губернатор.