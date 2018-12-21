РИАМО - 21 дек. Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего советника председателя правления одного из столичных банков, который обвиняется в хищении крупной суммы денег из кредитной организации, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено производством уголовное дело по обвинению бывшего советника председателя правления столичного банка в хищении денежных средств в особо крупном размере», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Ранее бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, используя свое служебное положение, совместно с советником и еще одним соучастником заключил фиктивные договоры купли-продажи неликвидных облигаций с коммерческой организацией на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В 2017 году расследование в отношении женщины было завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, который признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – уточняется в материале.

Бывший советник председателя правления московского банка находился в федеральном розыске. Его задержали в июле 2017 года в аэропорту «Шереметьево».

«В настоящее время расследование в отношении него завершено, уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – заключается в материале.