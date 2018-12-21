РИАМО – 21 дек. Минкомсвязи РФ поддержало депутатский законопроект, разрешающий рекламу пива по телевизору в ночное время и во время спортивных состязаний, пишет в пятницу газета «Известия».

Документ был на днях принят в первом чтении. В профильном комитете Госдумы рассчитывают, что он пройдет все три чтения в течение шести месяцев.

«Ведомство поддерживает любые шаги, направленные на либерализацию рекламного рынка. Реклама пива, которая вернулась на ТВ в связи с ЧМ-2018, не привела к росту алкоголизма и пьянства», – заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Парламентарии предложили разрешить рекламу пива и пивных напитков на ТВ и радио в ночное время с 23:00 до 7:00 по местному времени. Кроме того, она будет допустима во время трансляций спортивных турниров – матчей, игр, боев, гонок. А также на спортивных тематических телеканалах и радиостанциях. Исключение – детско-юношеские соревнования.

Кроме того, депутаты хотят отменить запрет на использование образов людей (кроме несовершеннолетних) и животных в рекламе пенного. В Минздраве выступили против инициативы.

В ведомстве заявили, что использование образов людей и животных в рекламе алкоголя способствует повышению ее заметности, особенно среди молодежи. Об этом свидетельствуют научные исследования.

Поправки в законопроект ко второму чтению должны быть представлены уже 25 декабря этого года, заключается в материале.