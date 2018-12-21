РИАМО - 21 дек. Скоростные поезда начали курсировать на участке Белорусский вокзал – Одинцово, на торжественном запуске движения присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«В Московском регионе жизнь кипит, от качества общественного транспорта многое зависит. Общественный транспорт должен быть доступным, комфортным и удобным во всех отношениях. Поэтому наша стратегическая задача – совместно развивать разные направления, которые сделают общественный транспорт удобным и доступным. Сегодня мы открыли первую часть. Я очень надеюсь, что в следующем году будет очередной прорыв, Одинцово и Лобня соединятся с помощью МЦД», – сказал Воробьев.

По словам Собянина, за последние годы реализован целый ряд проектов, связанных с прокладкой новых железнодорожных путей и запуском нового подвижного состава. Все это дало возможность с миллиона пассажиров пригородного сообщения увеличить поток до 2,2 миллионов человек, включая МЦК.

«Следующим этапом мы рассматриваем дальнейшее развитие магистральных путей, создание МЦД. Этот объем увеличится до 3 миллионов, то есть треть пассажиров от перевозок метрополитена Москвы, который тоже развивается», – заявил мэр.

Он добавил, что теперь время в пути между Москвой и Одинцово составит 20 минут.

«Сегодня запущен еще один этап развития Московского транспортного узла, дополнительные пути на Одинцове, которые позволили запустить новую скоростную электричку. <…> Это один из этапов большой работы», – подчеркнул Собянин.

Ежесуточный пассажиропоток на участке Москва – Одинцово составит 191 тысяча человек в сутки, на станции «Одинцово» – 54 тысячи человек в сутки. Ввод третьего пути позволит добавить 18 пар поездов в сутки между Москвой и Одинцово (с 105 до 123 пар в сутки).

Время в пути сократится на 4-13 минут (15-40%), а экспресс-поезда будут ходить раз в час (с 6 до 23 часов). Это позволит увеличить провозную способность участка, увеличить размеры движения и комфортабельность поездов.

В 2019 году участок будет включен в схему движения МЦД-1.

«Это очень успешный пример сотрудничества органов власти всех уровней. Проект успешно запущен, имеет хорошую перспективу. У нас на очереди развитие этого проекта по центральному диаметру Подольск – Нахабино, это 18 остановочных пунктов, 12 из которых по принципу «сухие ноги», где пассажиры вообще не будут сталкиваться с особенностями погоды. Это новый комфорт и качество», – отметил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Белозеров добавил, что в Москве реализовать такой проект «очень сложно, но крайне необходимо».

«Результат, который мы на сегодняшний момент получили, – удобство для пассажиров. Я участвую в большом количестве международных железнодорожных совещаний и мои иностранные коллеги завидуют, что этот вид транспорта будущего уже эксплуатируется», – отметил глава РЖД.

Московские центральные диаметры – один из ключевых проектов программы комплексного развития ЦТУ, в котором участвуют правительство Московской области и Москвы, ОАО «РЖД» и министерство транспорта РФ.

Стоимость проекта составляет 42,8 миллиарда рублей, при этом стоимость МЦД-1 – 23,3 миллиарда рублей, МЦД-2 – 19,5 миллиардов рублей.

Всего планируется запустить пять центральных диаметров. В рамках первого этапа реализации проекта планируется открытие двух диаметров – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Запуск первых диаметров назначен на конец 2019 – начало 2020 года. Для их запуска не понадобится строительство дополнительных путей – движение поездов МЦД будет встроено в движение остального железнодорожного транспорта.

На втором этапе планируется запустить еще три диаметра: МЦД-3: Зеленоград – Раменское, МЦД-4: Апрелевка – Железнодорожный и МЦД-5: Пушкино – Домодедово. При дальнейшем проектировании могут быть рассмотрены другие маршруты.

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