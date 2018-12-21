РИАМО - 21 дек. Более 100 деревьев-крупномеров в 2018 году разместили в Москве на Лесной улице и прилегающих территориях – Миусском переулке, 1-й Миусской улице, 2-й Миусской улице и 2-м Лесном переулке, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«Из восьми переулков, прилегающих к Лесной, где в этом году проводилось комплексное благоустройство, только на четырех была возможность высадить деревья. На остальных сделать это не удалось из-за близко расположенных друг к другу подземных коммуникаций и недостаточной ширины пешеходной части», – отмечается в сообщении.

В декабре текущего года Лесную улицу, и прилегающие к ней четыре территории украсили 129 деревьев, среди которых липы, клены, дубы и рябины.

«На время высадки деревьев движение транспорта не перекрывается. Однако возможны временные ограничения на крайних полосах дорог с 23:00 до 06:00 в зависимости от участка высадки деревьев. Это необходимо для подъезда крытых фур, которые доставляют деревья в Москву из питомников, и задействованных в работах манипуляторов», – поясняется в материале.

В пресс-релизе добавляется, что, как и в предыдущие годы, деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цветов листьев в разные времена года.

«Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса», – подчеркивается в материале.

Всего до конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года - более 19 тысяч кустарников.

В августе 2018 года завершилось благоустройство Лесной улицы и прилегающих территорий – Миусский переулок, 1-я Миусская улица, 2-я Миусская улица, Миусская площадь, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Лесные переулки.

Главная задача благоустройства Лесной улицы заключалась в формировании системы общественных центров и мест притяжения людей в пешей доступности от станций метро «Белорусская» и «Новослободская». Общая протяженность благоустроенных улиц составила 6,6 километров. Общая площадь благоустройства – 9,25 гектара.

«Благоустройство Лесной улицы и прилегающих к ней улиц и переулков стало продолжением работ, начатых в 2017 годк, когда были приведены в порядок 1-я Тверская-Ямская улица и площадь Тверской Заставы. На участке от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы было проложено более 1 км трамвайных путей, на площадь Тверская Застава вернулись ее исторические символы – трамвай и памятник М. Горькому», – резюмируется в сообщении.