РИАМО - 21 дек. В городском округе Химки неизвестный похитил у женщины автомобиль Mazda СХ-5 за 1,5 миллиона рублей, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого декабря в 22:50 <…> обратилась гражданка 1984 года рождения с заявлением о том, что в период с 20:30 16 декабря до 14:30 19 декабря с неохраняемой стоянки от дома заявителя неизвестный похитил ее автомашину Mazda СХ-5 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.