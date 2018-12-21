РИАМО - 21 дек. В связи с проведением мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре Москвы будут перекрыты несколько улиц, ограничения начнут действовать с 28 декабря и продлятся до 3 января 2019 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат на улице Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд на одной полосе в обоих направлениях, на улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улице Охотный Ряд на одной полосе с 00:01 28 декабря до 00:01 29 декабря круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на участках улицы Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, улице Охотный Ряд, улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Театрального проезда от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка ограничат движение с 00:01 29 декабря до 18:00 3 января.

«На участках Большого Гнездиковского переулка от улицы Тверская до дома 7, Малого Гнездиковского переулка от улицы Тверская до Большого Гнездиковского переулка Леонтьевского переулка от улицы Тверская до Большого Гнездиковского переулка, Козицкого переулка, Глинищевского переулка, Вознесенского переулка от улицы Тверская до дома 22, Тверского проезда, Брюсова переулка от улицы Тверская до Елисеевского переулка, Газетного переулка, Никитского переулка от улицы Тверская до дома 6/5, улице Большая Дмитровка от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка ограничат движение с 00:01 29 декабря до 21:00 3 января 2019 года», – поясняется в материале.

Также на улице Варварка движение будет перекрыто с 00:01 30 декабря до 8:00 3 января. На улицах Ильинка, Большом и Малом Черкасских переулках проезд перекрыт с 14:00 30 декабря до 8:00 3 января.

«На участках улицы Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театрального проезда от улицы Петровка до улицы Рождественка, улицы Петровские Линии, Рахмановского переулка, улицы Неглинная от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Крапивенского переулка ограничат движение с 15:00 31 декабря до 23:59 2 января», – перечисляется в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что на указанных участках будет действовать полное перекрытие.

В период с 10:00 31 декабря до 2:00 3 января первый-четвертый выходы станции метро «Охотный Ряд», расположенные на улице Тверская (южный вестибюль) будут работать только на вход; 5-7 выходы станции метро «Охотный Ряд», расположенные на Манежной площади (южный вестибюль) будут полностью закрыты; 8 выход станции метро «Охотный Ряд» (северный вестибюль) будут работать только на выход.

Как провести зиму в Подмосковье>>