РИАМО – 21 дек. Роскомнадзор проверит на соответствие российскому законодательству телеканал BBC World News и интернет-ресурсы ВВС, сообщает Газета.ru.

«Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете. Проверка инициирована по причине решения британского регулятора Ofcom по каналу RT», – отмечается в материале.

О результатах проверки регулятор сообщит дополнительно.

Ранее британский регулятор СМИ Ofcom обвинил российский телеканал RT в несоблюдении правил вещания на территории Великобритании.