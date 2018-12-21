РИАМО – 21 дек. Стоимость многократной визы в США для россиян с 1 января вырастет почти вдвое, новые правила касаются виз типа B1/B2 (Visitor for Business/ Visitor for Pleasure), пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«С 1 января 2019 года для получения многократной визы заявителю необходимо будет заплатить консульский сбор в размере 303 долларов: в эту сумму входит невозвратный сбор в 160 долларов и доплата 143 доллара. Однократная виза сроком до года будет стоить 160 долларов – столько же, сколько сейчас стоит трехлетняя виза», – отмечается в материале.

Доплата за многократную визу сроком до трех лет будет осуществляется после одобрения однократной визы, подчеркивает издание.

Также с 2019 года изменяется порядок подачи документов на повторную визу. Если ранее российские граждане могли подать заявление на получение многократной визы без прохождения собеседования, то по новым правилам заявителю необходимо также пойти собеседование в консульстве. В противном случае – автоматически будет выдана однократная виза.