РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Сотрудники полиции Подольска рассказали детям, которые проходят лечение в одной из больниц горокруга, о правилах безопасного нахождения в общественных местах и подарили им новогодние подарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольск совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым и членами молодежной организации округа в рамках ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» провели предновогоднюю акцию «Детские улыбки», посетив детское отделение Подольской городской больницы.

«Сотрудники полиции совместно с представителями общественной организации провели викторину по правилам дорожного движения, напомнили об основных правилах безопасного нахождения в общественных местах, рассказали о последствиях неправильного использования пиротехнической продукции. Дети с интересом участвовали в мероприятии и правильно отвечали на вопросы викторины», – говорится в сообщении.

В завершение встречи сотрудники полиции пожелали детям скорейшего выздоровления и подарили каждому участнику встречи новогодний подарок.

Основная цель мероприятия – создание у детей, проходящих лечение, праздничного настроения, а также проведение профилактических бесед о правилах поведения в общественных местах.