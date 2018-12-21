РИАМО - 21 дек. В деревне Челобитьево городского округа Мытищи нашли труп неизвестной женщины в заброшенной бытовке на пустыре, тело направлено в морг, следствие проводит проверку, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник ГУ МВД России по Московской области.
«Двадцатого декабря в 17:30 в городском округе Мытищи, деревне Челобитьево, со стороны Волковского шоссе на пустыре в заброшенной бытовке без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 30–35 лет», – сказал собеседник агентства.
Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Проводится доследственная проверка.
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