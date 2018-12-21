«Двадцатого декабря в 17:30 в городском округе Мытищи, деревне Челобитьево, со стороны Волковского шоссе на пустыре в заброшенной бытовке без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 30–35 лет», – сказал собеседник агентства.