РИАМО - 21 дек. Более 166 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Мневниковской пойме для переселения жителей домов, сносимых по программе реновации в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщил в пятницу глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«На территории Мневниковской поймы подобраны два участка общей площадью 21,1 гектара для строительства жилья по программе реновации. Здесь будет возведено жилье общей площадью квартир 166,8 тысяч квадратных метров жилья», — сказал Бочкарев.

По его словам, строительство «стартовых» жилых домов, а также социальной и инженерной инфраструктуры на территории Мневниковской поймы планируется завершить к 2022 году.

Он отметил, что новое жилье для переселенцев по программе реновации появится в непосредственной близости от станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии метро, которая откроется в 2021 году.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.