РИАМО - 21 дек. Сотрудниками отдела уголовного розыска в Одинцовском районе Подмосковья задержан ранее неоднократно судимый 38-летний житель Московской области, подозреваемый в совершении серии краж на сумму более 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленник путем вскрытия окна проникал в жилые помещения, откуда похищал личные вещи и денежные средства граждан. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого по месту его жительства.

«При обыске в квартире правонарушителя оперативниками обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны и ювелирные украшения, похищенные им ранее, а также отвертки, используемые для проникновения в дома», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Задержанный причастен к 14 аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории Одинцовского района. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Мужчину заключили под стражу.