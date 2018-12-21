РИАМО - 21 дек. Столичные следователи предъявили обвинения 22-летней девушке, которая за 650 тысяч рублей попыталась продать клиенту несовершеннолетнюю девочку для оказания интим-услуг, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело в отношении девушки 1996 года рождения. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней)», – сказала Иванова.

Подозреваемая, действуя совместно с неустановленными лицами, посредством мессенджера приискала ранее незнакомую ей несовершеннолетнюю 2003 года рождения. Вечером 20 ноября она привела девочку на встречу с заказчиком в гостиницу, расположенную по улице 9-я Рота, для оказания последнему услуг интимного характера.

После знакомства несовершеннолетней с заказчиком в рамках оперативного эксперимента девушка получила от мужчины 650 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками полиции, добавила Иванова.

«Следствием установлено, что девушка приехала из Санкт-Петербурга и после совершения преступления планировала скрыться, о чем свидетельствовал найденный у последней электронный билет. Злоумышленница признала вину в полном объеме», – добавила собеседник агентства.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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