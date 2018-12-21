РИАМО - 21 дек. В городском округе Кашира полицейские задержали ранее судимого 38-летнего мужчину, сотрудники остановили его в момент управления автомобилем, при личном досмотре у него изъяли 14,3 грамма героина, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого декабря в 23:00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> на посту ДПС 111-й километр автодороги «Дон» (городской округ Кашира) остановлена автомашина Hyundai Solaris под управлением гражданина 1980 года рождения, ранее судимого, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 14,3 грамма героина», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств».