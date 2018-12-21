РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В микрорайоне Климовск Подольска коммунальные службы перешли на усиленный режим работы по уборке снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск Подольска. В связи с обильным снегом коммунальные службы работают в усиленном режиме», – говорится в сообщении.

При выявлении недочетов в содержании территории горожане могут обратиться в территориальное управление в микрорайоне Климовск по телефонам: 8(496)756-68-10, 8(496)756-68-12.