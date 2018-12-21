РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В Подольске застройщик ООО «Главградострой» планирует взять кредит для достройки двух корпусов многоквартирного дома на Садовой улице, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется двумя застройщиками, которые должны построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11. Однако в настоящее время ими построено 9 домов и 14 домов расселено. Одним из вопросов, волнующих жителей, является строительство жилого дома №3, корпус 1А и корпус 1Б по улице Садовой. Разрешение на строительство которого выдано до 20 апреля 2019 года.

«В целях завершения строительства двух корпусов жилого дома №3 застройщиком ООО «Главградострой» ведутся переговоры с банком о выделении кредитных средств. Вопрос открытия кредитной линии данному застройщику планируется решить до конца 2018 года. Вся информация будет доведена до участников долевого строительства. Именно после открытия кредитной линии возможно дать более конкретную информацию по срокам ввода корпусов 1А и 1Б со встроенными поликлиниками», – говорится в сообщении.

В корпусе 1А должно быть 510 квартир и уже зарегистрировано 298 дольщиков. В настоящее время продано 432 квартиры. Корпус дома возведен, необходимо закончить монтаж внутренних инженерных сетей, провести отделочные работы и построить паркинг на 277 мест. В корпусе 1Б 292 квартиры и зарегистрировано 127 участников долевого строительства. На сегодняшний день продано 167 квартир, возведено три этажа, работы ведутся на четвертом этаже.

В нижних помещениях указанных многоквартирных домов также предусмотрено размещение детской и взрослой поликлиник на 100 посещений в смену каждая.