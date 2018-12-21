РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В подмосковном Королеве учителя обсудили перспективы и проблемы цифровизации образования в рамках круглого стола, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель городской общественной палаты Ольга Корнеева.

Круглый стол прошел в Королеве по инициативе общественной палаты при поддержке администрации в гимназии №5. Члены комиссии по науке, образованию, промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-сообществом общественной палаты провели круглый стол на тему «Проблемы и перспективы цифровизации образования: практика и накопленный опыт научно-педагогической среды».

«В рамках круглого стола участники коснулись целого комплекса актуальных вопросов для развития современной образовательной среды и подготовки высококвалифицированных кадров с международным уровнем компетенций. По результатам встречи все участники выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества и приняли решение провести серию круглых столов по данному направлению для более детального рассмотрения наиболее значимых вопросов», – сказала Корнеева.

Круглый стол собрал руководителей школ, представителей высших учебных заведений, науки и инновационных предприятий города. Перед участниками заседания выступили педагоги с докладами об опыте проведения конкурсов социальной рекламы и о том, как в школе можно организовать школьное телевидение, как работать с учениками и создавать медиа-контент.