РИАМО - 21 дек. В городском округе Балашиха неизвестный похитил у женщины автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 5,5 миллионов рублей, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого декабря в 21:32 <…> обратилась гражданка 1985 года рождения с заявлением о том, что в период с 10:30 14 декабря до 21:10 19 декабря с неохраняемой стоянки от дома неизвестный похитил ее автомашину Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска. Сумма ущерба – 5,5 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.