РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области 24 декабря проведут прием граждан в Подольске в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В понедельник, 24 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Подробности по телефону: 8(496)755-57-00.