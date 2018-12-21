РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Власти подмосковного Подольска взяли на постоянный контроль строительство котельной на улице Садовой в микрорайоне Красная горка, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется двумя застройщиками, которые должны построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11. Однако в настоящее время ими построено 9 домов и 14 домов расселено. Одним из вопросов, волнующих жителей, является и строительство котельной по улице Садовой, которую после ввода в эксплуатацию должны передать в городскую собственность.

«На сегодняшний день (по вопросу строительства котельной - ред.) построен и введен в эксплуатацию только первый этап строительства. Застройщик ООО «Диском» без согласования с администрацией и ООО «Главградострой» оформил в собственность введенную часть котельной. Все обозначенные вопросы находятся на постоянном контроле администрации округа, структурных подразделений, рассматриваются на экспертно-техническом совете в еженедельном режиме», – говорится в сообщении.

В настоящее время в целях обеспечения теплом домов, подключенных к данной котельной, был оформлен договор аренды сроком на 11 месяцев с МУП «Теплосеть», которая осуществляет эксплуатацию котельной.