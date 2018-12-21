РИАМО - 21 дек. Банки-агенты для выплаты средств вкладчикам Руссобанка отберут на конкурсной основе не позднее 27 декабря, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Центральный банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Руссобанка. Руссобанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 268-е место в банковской системе РФ.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления Агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

О дате начала выплат страхового возмещения вкладчикам сообщат дополнительно.

Информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчики могут получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».