РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске 25 декабря состоится заключительный этап конкурса «Педагог года Подмосковья», в ходе которого определят лучшего учителя горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Второй тур муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья» в номинации «Учитель года» завершился в городском округе Подольск. В полуфинале педагоги продемонстрировали свой уровень профессионализма в конкурсных заданиях «Педагогический совет» и «Учебное занятие». Теперь педагогам предстоит пройти последнее конкурсное испытание «Круглый стол образовательных политиков». Финал состоится 25 декабря в школе №31», – говорится в сообщении.

По итогам пройденных этапов в финал вышли учитель физики гимназии №4 Роман Пронин, учитель английского языка школы №25 Алексей Азман, учитель начальных классов гимназии №7 Ульяна Полякова и учитель физики школы №17 Ирина Маркина.