РИАМО - 21 дек. Сотрудники полиции в вестибюле станции метро «Владыкино» задержали уроженца ближнего зарубежья по подозрению в незаконной перевозке героина в крупном размере, сообщил РИАМО пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В ходе проведения досмотровых мероприятий сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 39-летнего жителя ближнего зарубежья в вестибюле станции метро «Владыкино» за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 49 свертков из полимерного материала, оклеенных клейкой лентой с порошкообразным веществом белого цвета», - сказал Мышляев.

Он добавил, что, согласно проведенному исследованию, было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, в состав которого входит героин общей массой более 100 граммов.

«Следственным управлением УВД на Московском метрополитене в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная пересылка наркотических средств, в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - отметил Мышляев.

Он добавил, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.