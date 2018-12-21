РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Администрация Подольска обратилась в УМВД и прокуратуру для проверки целевого использования денежных средств застройщиком дома-долгостроя на улице Садовой, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11. Однако в сейчас ими построено 9 домов и 14 домов расселено. Одним из вопросов, волнующих жителей, является и строительство многоквартирного дома №14 по улице Садовой. Разрешение на строительство которого было выдано до 7 июня 2019 года.

«С начала строительства на объекте выполнено обустройство фундаментных плит первой и второй секций, стоимость которых составила ориентировочно около 20 миллионов рублей. В связи с дальнейшей приостановкой строительства указанного объекта, а также в целях проведения проверки целевого использования денежных средств администрацией были направлены обращения в адрес начальника УМВД России по Подольску и в адрес Подольской городской прокуратуры», – говорится в сообщении.

Строительство жилого дома на улице Садовой находится под контролем Государственного строительного надзора Московской области. На основании проверок, осуществляемых представителями Госстройнадзора, замечаний по качеству выполненных работ, в том числе и фундамента, обнаружено не было.

На объекте на сегодняшний день зарегистрирован 191 участник долевого строительства. Застройщиком ООО «Диском» было продано из 573 квартир – 259 и получено ориентировочно не менее 380 миллионов рублей.