РИАМО – 21 дек. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Руссобанка, соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.

Руссобанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 268-е место в банковской системе России.