РИАМО - 21 дек. В мобильном приложении «Яндекс.Метро» на iOS обновился дизайн, схемы метрополитена полностью переделали и добавили в них больше информации, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

«Схемы, которые висят в метро, сделаны для печатных плакатов. Нашей схемой люди пользуются на смартфонах, и при создании нового дизайна мы ориентировались именно на мобильные устройства. Например, мы применили идею с разной информацией на разных масштабах – при увеличении схемы видно структуру пересадок, у объектов меняются размеры. В будущем мы планируем добавить на схемы достопримечательности и другие полезные ориентиры», – рассказал руководитель «Яндекс.Метро» Юрий Подорожный.

По его словам, приложение адаптировали для режима VoiceOver на iOS. Теперь приложением смогут пользоваться люди с проблемами со зрением – VoiceOver управляется простыми жестами и озвучивает все, что происходит на экране.

В обновленном приложении можно посмотреть, около каких станций метро находятся аэропорты и вокзалы и как перейти с одной станции на другую на сложных пересадках.

«В новой версии «Яндекс.Метро» больше информации о станциях: можно узнать время работы станции, до какого числа она закрыта на ремонт или посмотреть карту с номерами выходов. Все это есть в карточке станции – она откроется, если нажать на любую станцию на схеме», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в приложении появились схемы всех российских метрополитенов. Сейчас в «Яндекс.Метро» на iOS доступны схемы 14 городов России, Беларуси, Украины, Турции и Узбекистана. Скоро приложение обновится и на Android, пока можно установить бета-версию.