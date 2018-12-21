РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В подмосковном Королеве столкнулись автобус и маршрутка, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Сергей Адамов.

ДТП произошло утром в пятницу рядом с остановкой у ТЦ «Зодиак». В аварии пострадали 4 автотранспорта.

«В ДТП с участием автобуса и маршрутки никто не пострадал. Маршрутка, автобус и два автомобиля получили повреждения. В настоящее время проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение», - сказал Адамов.

На улице Исаева в сторону станции «Болшево» затруднено движение, рекомендовано выбирать пути объезда.