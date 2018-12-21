РИАМО - 21 дек. На Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) утром в пятницу по техническим причинам задерживались поезда, в данный момент электрички курсируют по расписанию, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее несколько пригородных поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом в результате незапланированной остановки одной из электричек.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», – говорится в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.