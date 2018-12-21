РИАМО - 21 дек. Застройщик жилого комплекса «Дом Серебряный бор» в столице получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в комплексе будет собственный детский сад и паркинг на 431 машино-место, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

«Трехсекционное здание на 426 квартир расположено в Северо-Западном округе Москвы на улице Живописной. Его общая площадь составляет 65 410 квадратных метров. В комплексе будет функционировать собственный детский сад на 45 мест. Несмотря на то, что он разместился не в отдельно стоящем строении, а на первых двух этажах здания ЖК, в нем созданы все условия для полноценного обучения и отдыха маленьких посетителей», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 431 машино-место. В скором времени застройщик планирует начать выдачу ключей гражданам-соинвесторам строительства, уточняется в сообщении.