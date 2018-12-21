РИАМО - 21 дек. В Подмосковье полицейские задержали участников группы, которые похитили в Московском регионе семь автомобилей на сумму более 20 миллионов рублей, двое подозреваемых заключены под стражу, всего задержано четверо мужчин, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники группы, специализирующейся на кражах автомашин премиум-класса на территории Московского региона», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали дорогостоящие иностранные автомобили, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов.

«Всего было похищено семь автомобилей, ущерб превысил 20 миллионов рублей», – уточнила Волк.

Задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 38 лет, один из которых находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Двое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.