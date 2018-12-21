РИАМО – 21 дек. Министерство внутренних дел России подготовило проект поправок в закон «О полиции», согласно которому полицейские получат полномочия для вскрытия автомобилей граждан в случае экстренных ситуаций, сообщает Газета.ru.

«Полицейским предложили дать такое право в случае, если в машине находится подозреваемый, ребенок без присмотра или существует угроза теракта», – отмечается в материале.

Как поясняется в сообщении, принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от противоправных посягательств.

Кроме того, было предложено дать полицейским возможность входить в помещения для задержания преступников без участия хозяев. Эта инициатива предусматривает изменение порядка информирования собственников помещений.

В МВД также считают, что полицейских нужно наделить правом досматривать граждан, если возникают основания полагать, что они совершили кражу.

Сейчас полицейские имеют право проводить досмотр, если есть данные о наличии у граждан оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотиков, психотропных, ядовитых или радиоактивных веществ.