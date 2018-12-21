РИАМО - 21 дек. В Москве в библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева 25 декабря пройдет торжественная церемония открытия отреставрированного бюста великого русского писателя, рядом со зданием в сквере появится его копия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В читальном зале библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева 25 декабря состоится торжественная церемония открытия мемориального бюста писателя после реставрации. Это событие станет заключительной частью проекта, посвященного 200-летию со дня рождения классика русской литературы», – говорится в сообщении.

Мраморный бюст Ивана Тургенева был создан в 1953 году для нового здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Сергеем Коненковым и его учениками — скульптором Николаем Косовым и архитектором Алексей Тихоновым. Он был подарен библиотеке-читальне с разрешения автора и установлен в читальном зале.

«В 1972 году историческое здание библиотеки было снесено. Бюст писателя вместе с библиотечным фондом долгое время хранились в помещениях школы на Верхней Красносельской улице, затем, после открытия библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева в Боброве переулке, его установили в сквере при читальне», – отмечается в материале.

В этом году отреставрированный бюст писателя будет возвращен в читальный зал, а в сквере появится его копия, выполненная из материалов, устойчивых к погодным условиям.

Как добавляется на сайте, участники церемонии получат в подарок карту «Тройка», выпущенную в честь 200-летия со дня рождения классика русской литературы.