РИАМО - 21 дек. Для жителей и гостей столицы подготовили более 30 площадок для пиротехнического шоу, посвященного Новому году, которое лучше всего будет видно в парке «Зарядье» и на Красной площади, сообщается на сайте мэра Москвы.

«На портале открытых данных опубликована карта новогодних фейерверков с указанием точных адресов. Для масштабного пиротехнического шоу в городе подготовили 31 площадку. Небо Москвы в новогоднюю ночь озарят тысячи искрящихся вспышек всех цветов радуги. Первые залпы дадут в районе Большого Москворецкого моста (ЦАО) ровно в полночь», – говорится в сообщении.

Пятиминутное шоу лучше всего будет видно в парке «Зарядье», на Красной площади и на близлежащих улицах. На остальных площадках фейерверки начнутся в час ночи – в это время новый год наступит уже во всех регионах нашей станы.

«Точки запуска пиротехники организуют во всех столичных округах. На 13 площадках запустят высотные фейерверки, которые будут видны даже на большом расстоянии. Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары. Посмотреть на фейерверки также можно и на 18 площадках в парках. Они будут не менее красочными – в небо выпустят 50 тысяч залпов», – сказали в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, «Сокольниках», «Кузьминках», саду «Эрмитаж», а также в Воронцовском и других парках.

Кроме того, новогоднюю ночь можно встретить не только в парках столицы. Так, пешеходной станет Тверская улица, где запланировано множество праздничных мероприятий. Их организуют в рамках главного зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». В этом году он пройдет с 14 декабря по 13 января. На 78 площадках фестиваля можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.