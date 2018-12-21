РИАМО - 21 дек. В Москве на ВДНХ в Мичуринском саду вернули бронзовый памятник биологу и известному русскому селекционеру Ивану Мичурину, работы по восстановлению памятника длились около десяти месяцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Монумент вновь можно увидеть в Мичуринском саду, который расположен за павильоном № 26. На постаменте из красного гранита возвышается бронзовая фигура ученого. Мичурин изображен в пальто, на голове у него шляпа. В правой руке он держит трость, а в левой — записную книжку», — говорится в сообщении.

Монумент был установлен в 1954 году, его автором является скульптор Дмитрий Жилов. К тому времени в Мичуринском саду было высажено более 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев и кустарников — груш, яблонь, слив, вишен и винограда, в том числе выведенных Мичуриным.

За свою 64-летнюю историю памятник ни разу не ремонтировали. Работы по восстановлению скульптуры и постамента длились около десяти месяцев. Бронзовую фигуру ученого отвезли в мастерскую, где специалисты исследовали ее состояние. После этого памятник очистили специальным раствором от загрязнений и устранили дефекты, которые образовались на бронзе.

Кроме того, чтобы сохранить натуральную патину, поверхность обработали специальным защитным составом. Металлический каркас постамента укрепили, гранитные плиты очистили от пыли и грязи, заделав все сколы и трещины.

Иван Мичурин (1855–1935) — русский биолог и селекционер, создатель многих сортов плодово-ягодных культур. Родился в Рязанской области в семье мелкопоместного дворянина. В 20 лет в Козлове (Тамбовская область) он организовал питомник, где начал скрещивать растения из разных точек мира.

Мичурин пытался вывести новые сорта, устойчивые к климату центральной полосы России. Всего он вывел более 300 таких сортов, среди них — новые виды ежевики, смородины, роз, яблонь и груш.