РИАМО - 21 дек. В Москве в парке «Сказка» 22 декабря состоится благотворительная эстафета подарков, которая продлится до конца года, подарки для детей можно принести с собой, а также купить на месте, сообщается на сайте мэра столицы.

«В семейном парке «Сказка» в Крылатском пройдет благотворительная эстафета подарков. Стать Дедом Морозом для детей – подопечных благотворительных фондов можно уже в этот уик-энд: акция стартует 22 декабря и продлится до конца года», – говорится в сообщении.

Фонды, которые принимают участие в мероприятии, опекают более 4 тысяч детей. Подарки для них, которые можно принести с собой или купить на месте, будут принимать во всех кассах парка. Участники акции получат благодарственные сертификаты и билеты на колесо обозрения.

Кроме того, 23 декабря здесь пройдет большая благотворительная елка. Подопечные фондов примут участие в новогоднем квесте «Путешествие в ледяной мир», они отправятся на поиски волшебной карты, чтобы найти дорогу к дому Деда Мороза.

«В первый уик-энд в рамках акции, 22 и 23 декабря, гостей «Сказки» ждут сюрпризы: в 14:00 здесь начнется бесплатный мастер-класс по хоккею, в 15:00 – по фигурному катанию, а с 16:00 до 19:00 можно будет бесплатно покататься на открытом катке», – добавляется в материале.

В 13:00 в парке начнется эстафета для взрослых и детей «Спортивная семья». Победители получат специальный билет «Вездеход» и смогут кататься на всех аттракционах бесплатно.

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